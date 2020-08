Costringe due sorelle a prostituirsi incassando 32mila euro: arrestato (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano (Na) – Sono arrivate in Italia dall’Ucraina con la speranza di un futuro migliore e invece sono finite a vivere un vero e proprio incubo. Due sorelle ucraine sono state adescate da un 39enne albanese che le ha costrette a prostituirsi e pretendendo 10mila euro per liberare una delle due sorelle rimasta incinta. I carabinieri della Stazione di Qualiano, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di un 39enne di origini albanese, Allciu Bashkim, ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, estorsione continuata e lesioni personali, nei confronti di due sorelle ucraine che, giunte in Italia con la speranza di ... Leggi su anteprima24

