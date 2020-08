Costa d’Amalfi, nasce il Sentiero delle Formichelle (Di venerdì 7 agosto 2020) Arriva la passeggiata più trendy della Costiera amalfitana: il Sentiero delle Formichelle, un percorso che si snoda tra terrazzamenti panoramici e storiche mulattiere, si collega al già famoso “Sentiero dei Limoni” che collega Maiori e Minori, terminando con una pausa dolce a Minori, presso il bistrot Sal De Riso Costa d’Amalfi. E al Sentiero delle Formichelle il maestro pasticcere ha dedicato un dolce, in memoria delle portatrici che nell’Ottocento percorrevano questi sentieri per consegnare a valle i profumatissimi limoni della costiera. Matteo Giordano, giovane guida ambientale ed escursionistica, ha messo a punto l’escursione che va dalle valle verdi di Tramonti ai terrazzamenti ... Leggi su ildenaro

