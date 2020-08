Cosa succederà a settembre? La preoccupazione del virologo Crisanti: «Dobbiamo essere pronti a interventi tempestivi, altrimenti rischiamo dei micro-lockdown» (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Se per il virologo Andrea Crisanti la situazione in Italia è al momento in «equilibrio», il pericolo che possa sfuggire al controllo c’è, e allo stato attuale è rappresentato soprattutto dai viaggi. Un nodo su cui governo e regioni continuano a discutere, senza trovare una soluzione. Per Crisanti, responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, il modo più sicuro di viaggiare è in aereo, ma anche in auto. Da evitare invece gli autobus: «Non c’è ricambio d’aria e spesso manca il personale che vigili sui passeggeri affinché non si tolgano la mascherina», dice al Corriere del Veneto. Il virologo, a capo della task force ... Leggi su open.online

