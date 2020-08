Coronavirus, zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, Conte disse ai magistrati: “Il verbale del Cts? Io non l’ho mai visto” (Di venerdì 7 agosto 2020) I verbali del Comitato tecnico scientifico riguardo l’emergenza Coronavirus, sui quali si sono basati i Dpcm del Presidente Giuseppe Conte con i quali è stato imposto il lockdown in Italia, sono stati desecretati ed emergono sempre più informazioni sul modo in cui è stata gestita l’emergenza nel nostro Paese. Nel verbale del 3 marzo, il Comitato tecnico scientifico consigliò l’istituzione di una zona rossa nei Comuni di Alzano e Nembro, ma l’invito al governo rimarrà inascoltato. L’impennata del numero dei malati e la vicinanza dei due paesi con la città di Bergamo spinsero gli esperti del Cts a consigliare questa decisione drastica per evitare che la situazione degenerasse. ... Leggi su meteoweb.eu

