Coronavirus: vaccino allo Spallanzani di Roma dal 24 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono arrivate all'Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino made in Italy e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull' uomo. Lo annuncia l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato Leggi su firenzepost

ROMA. Nella guerra al Covid-19 sarà fondamentale il vaccino. Tantissimi quelli in corsa, tra cui quelli della multinazionale AstraZeneca, a cui partecipano anche l'azienda Irbm di Pomezia e l'universi ...