Coronavirus USA: lo studio shock, quante vittime entro Natale (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus USA: gli Stati Uniti rimangono uno dei paesi maggiormente alle prese con l’emergenza Covid. Non frenano contagi e vittime e un nuovo studio rivela un andamento shock. Mentre nel mondo si superano i diciannove milioni di casi accertati di positività al Coronavirus, negli Stati Uniti si continua ad affrontare una vera e propria emergenza Covid. Il paese a stelle e strisce è uno dei più colpiti in tutto il pianeta, contribuendo attivamente e in maniera importante al conteggio dei casi totali a livello mondiale. La curva dei contagiati non accenna a rallentare, così come quella delle vittime, e in tutto ciò uno studio dell’Università di Washington pubblica uno studio shock, ... Leggi su bloglive

LaStampa : Coronavirus, posticipato lo stop delle crociere negli Usa - petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - MediasetTgcom24 : Usa, Virgin Atlantic chiede bancarotta a causa del coronavirus #virginatlantic - Lyla0806 : RT @La_manina__: Per il NYT l'Italia ha umiliato gli USA nella lotta al Coronavirus. Per l'OMS è stata un modello. Per liberali e qanon, C… - F1r3st0rm1979 : RT @La_manina__: Per il NYT l'Italia ha umiliato gli USA nella lotta al Coronavirus. Per l'OMS è stata un modello. Per liberali e qanon, C… -