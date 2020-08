Coronavirus, un mondo in piena pandemia: oltre 19 milioni di casi nel globo (Di venerdì 7 agosto 2020) Un mondo in piena pandemia da Coronavirus: situazione delicata nelle Americhe, con gli Usa che registrano un altro record negativo. Niente da fare. Il Coronavirus continua la sua corsa a livello mondiale. Nelle ultime ore corposa impennata dei contagi in tutto il globo. Ad essere colpite, come sempre, le due Americhe. Quella settentrionale di nuovo in “panne”. Più che in panne nel vortice di un altro record negativo: nelle ultime 24 ore, infatti, il numero delle vittime è stato di 2.000 persone. Tre zeri con il due davanti. Mai come oggi un dato del genere si era osservato negli Stati Uniti d’America. Sale, di conseguenza, anche il numero complessivo di morti: 160.090 a fronte di 4.881.974 casi confermati. Se la ... Leggi su bloglive

Coronavirus nel mondo, 19 milioni di casi, un milione in Africa. E Facebook estende lavoro da casa fino a luglio 2021

Coronavirus, un mondo in piena pandemia: oltre 19 milioni di casi nel globo

Un mondo in piena pandemia da coronavirus: situazione delicata nelle Americhe, con gli Usa che registrano un altro record negativo. Niente da fare. Il coronavirus continua la sua corsa a livello ...

