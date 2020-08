Coronavirus, ultime notizie – In Italia gli attualmente positivi sono 12.921. Lombardia, leggero calo (-2) nel numero delle terapie intensive. Anthony Fauci: «Ho assunto guardie del corpo» (Di venerdì 7 agosto 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 (6 agosto 2020)Nel mondo sono oltre 19 milioni i contagi da Coronavirus con 714mila vittime. In testa ci sono, ancora una volta, gli Stati Uniti con quasi 5 milioni di casi totali, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Non sono incoraggianti nemmeno i numeri che arrivano dal Brasile dove il virus ha colpito 2.912.212 persone; in India superati i 2 milioni di ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - Agenzia_Ansa : Negli #Stati Uniti il coronavirus ha fatto 2.000 morti nelle ultime 24 ore, la prima volta dopo tre mesi. E' quanto… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità… - VirgilioVazzari : Coronavirus in Italia, 552 nuovi casi e 319 guariti nelle ultime 24 ore (I DATI) - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 6 agosto nelle ultime 24 ore si registra un incremento di 27 nuovi contagi -