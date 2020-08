Coronavirus, ultime notizie – In India superati i 2 milioni di casi. L’allarme dei ricercatori: calo delle emissioni durante il lockdown non avrà alcun effetto sul cambiamento climatico (Di venerdì 7 agosto 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiUltimi bollettini: Coronavirus, in Italia crescono i nuovi positivi: 402 (ieri 384). I nuovi decessi sono 6 (ieri 10) – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus, in Lombardia ancora 5 vittime. In lieve calo i nuovi casi (oggi 118) ma aumentano i ricoveratiJohns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 (6 agosto 2020)Nel mondo sono oltre 19 milioni i contagi da Coronavirus con 714mila vittime. In testa ci ... Leggi su open.online

1' di lettura Senigallia 07/08/2020 - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1049 tamponi: 595 nel percorso nuove diagnosi e 454 nel percorso guariti. I positivi sono 20 nel ...

S. TERESA - Proseguono spediti i lavori di riqualificazione del campo da calcio comunale. Nei giorni scorsi si è svolto sopralluogo da parte dei tecnici della Lega Nazionale Dilettanti per verificare ...

