Coronavirus, Sicilia a rischio chiusura. Il governatore Musumeci: “Troppi contagi” (Di venerdì 7 agosto 2020) rischio chiusura per la Sicilia. L’ipotesi si fa sempre più concreta, giorno dopo giorno. L’isola è infatti la regione italiana con il numero di Rt (l’indice di trasmissibilità) più alto della Penisola (1,62 rispetto a 1,01 del resto del Paese). Il presidente della Regione Nello Musumeci avverte che se i contagi da Coronavirus continueranno ad … L'articolo Coronavirus, Sicilia a rischio chiusura. Il governatore Musumeci: “Troppi contagi” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

