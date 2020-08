Coronavirus: seconda ondata, cosa succederebbe? Tutti i possibili scenari (Di venerdì 7 agosto 2020) Con l’avvicinarsi della fine dell’estate torna ad affiorare la paura per una possibile nuova impennata di contagi da Coronavirus. Ecco come si sta preparando l’Italia all’eventualità Fonte Instagram – @igiene.corpo.casaL’Italia sta per entrare nella fase 3 del Coronavirus e per questo l’Istituto Superiore della Sanità ha già stilato i dettami da seguire in base ai possibili scenari che potrebbero verificarsi. Tramite un documento (al momento non pubblico) gli esperti dell’ISS insieme al ministero della Salute hanno analizzato quello che potrebbe accadere il prossimo autunno. Uno dei fattori maggiormente considerati è quello della riaperture delle scuole che potrebbe portare ad un incremento dell’indice di ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Coronavirus, il virologo Clementi: “Non ci sarà la seconda ondata” - paoloroversi : Il #lockdown è stato cosa buona e giusta. E se in autunno ci sarà una seconda ondata ci ritoccherà. Almeno fino a q… - Corriere : Seconda ondata di coronavirus, il dossier segreto del governo (con tre scenari e 5 soluzioni) - PatriziaBarsot2 : RT @paoloroversi: Il #lockdown è stato cosa buona e giusta. E se in autunno ci sarà una seconda ondata ci ritoccherà. Almeno fino a quando… - Notiziedi_it : Coronavirus, cosa succederà a settembre? – I tre scenari e il piano dell’Iss per fronteggiare un’eventuale seconda … -