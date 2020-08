Coronavirus, Salvini: 'Conte ha sequestrato mezza Italia, saranno gli italiani a licenziarlo' (Di venerdì 7 agosto 2020) 'Se io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigranti per qualche giorno su una barca, allora portiamo Conte e i suoi al Tribunale internazionale perché hanno sequestrato ... Leggi su tgcom24.mediaset

«Se io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigranti per qualche giorno su una barca, allora portiamo Conte e i suoi al Tribunale internazionale ...

