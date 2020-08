Coronavirus, salgono a oltre 19 milioni i casi nel mondo (Di venerdì 7 agosto 2020) I casi di Coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni, inclusi 712.315 decessi . oltre quattro contagi su dieci si registrano negli Stati Uniti e in Brasile , i Paesi più ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Covid-19, salgono i casi. Fondazione Gimbe: “Tenere alta la guardia” - Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i contagi, 402 in 24 ore. Diminuisce invece il numero delle vittime, 6 rispetto alle 10… - Agenzia_Ansa : Salgono ancora i contagi. 12 le Regioni con Rt sopra 1. Il monitoraggio Regione per Regione #Coronavirus #ANSA - anodo59 : RT @dukana2: #Covid19??salgono i contagi??402 nuovi casi. Report #Iss??Tendenza in aumento, indice #Rt a 1,1 ...#TornateLiberi ????????????con #Zang… - juventinaleuca7 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, salgono a oltre 19 milioni i casi nel mondo #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono a 9 i nuovi positivi nelle Marche. Tre solo nel focolaio di Montecopiolo Il Mattino Focolaio a Mantova, oltre cento positivi: "Mantenere alta la guardia, rischiamo il collasso"

Focolaio a Mantova, tamponi su migliaia di persone: "Il virus continua a girare tra di noi" Oltre cento lavoratori positivi al coronavirus in un'azienda agricola di Rodigo, in provincia di Mantova, me ...

Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: +118 contagi, +5 morti, aumentano ancora ricoveri

Dopo la risalita dei contagi, un'altra giornata, purtroppo, di lotta al covid-19 in Lombardia. A Milano sono stati registrati 7 casi di coronavirus nella giornata di giovedì 6 agosto, 16 se si sommano ...

Focolaio a Mantova, tamponi su migliaia di persone: "Il virus continua a girare tra di noi" Oltre cento lavoratori positivi al coronavirus in un'azienda agricola di Rodigo, in provincia di Mantova, me ...Dopo la risalita dei contagi, un'altra giornata, purtroppo, di lotta al covid-19 in Lombardia. A Milano sono stati registrati 7 casi di coronavirus nella giornata di giovedì 6 agosto, 16 se si sommano ...