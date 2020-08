Coronavirus. Regione Lazio: oggi 20 casi, di questi 7 sono di importazione (Di venerdì 7 agosto 2020) oggi registriamo 20 casi e zero decessi. Di questi sette sono casi di importazione: quattro casi da Ecuador, due casi da Croazia, un caso da Albania. sono iniziate questa mattina le operazioni per effettuare i test alle barriere autostradali ai viaggiatori che provengono dall’Est Europa. Eseguiti già 63 test alla barriera di Roma Nord, tutti con esito negativo. Abbiamo dimostrato che è possibile eseguire i test alle barriere autostradali e in aeroporto. Auspico che questo modello venga esportato a livello nazionale ai confini e negli aeroporti principali. sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto siamo pronti ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Salgono ancora i contagi. 12 le Regioni con Rt sopra 1. Il monitoraggio Regione per Regione #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il trend dei casi è in aumento. Rt sopra 1 in 11 Regioni. Il monitoraggio Regione per Regione… - fanpage : Cosa sta accadendo in Sicilia e come è diventata la regione con il più alto indice di contagio da #coronavirus - drubald : RT @LaGazzettaWeb: Coronavirus in Italia, cresce numero contagi (+552) in 24 h 3 vittime: nessuna regione «covid free» - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Arrivate all'Istituto Spallanzani le prime dosi del #vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto la sperimentazione sull'uomo… -