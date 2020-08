Coronavirus: Polonia, 809 nuovi casi ma niente lockdown (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA, 07 AGO - Per il sesto giorno consecutivo la Polonia ha registrato un numero record di nuovi casi di Coronavirus ma per il momento le autorità escludono un altro lockdown. Lo riporta il Guardian. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN POLONIA: Altri 13 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.787: Sale a 712.567 morti nel Mondo - fabturco : 809 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in #Polonia, il numero più alto dall'inizio della pandemia. - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN POLONIA: Altri 18 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.774: Sale a 706.024 morti nel Mondo - CimmeroIl : Per fortuna c'è la mia Polonia che mi dà molte soddisfazioni. O come direbbe @ManlioDS: 'Un saluto fraterno agli am… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN POLONIA: Altri 18 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.756: Sale a 699.239 morti nel Mondo -