Coronavirus, parere negativo per l’idrossiclorochina dalla task force governativa australiana (Di venerdì 7 agosto 2020) L’idrossiclorochina non dovrebbe essere usata per trattare o prevenire il Coronavirus, ha raccomandato la task force ufficiale del governo Australiano per gli studi sul virus COVID-19 Le forti raccomandazioni, fatte sulla base di molteplici studi su migliaia di persone, dovrebbero in gran parte portare a termine la strana e contorta saga di un farmaco poco … L'articolo Coronavirus, parere negativo per l’idrossiclorochina dalla task force governativa australiana NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parere Coronavirus, il 30% dei morti aveva il diabete: il parere di Provenzano (Simdo) InSanitas.it Coronavirus, D'Amato: "Nel Lazio 18 casi, due di rientro dalla Sicilia"

Nel Lazio attualmente sono 993 i positivi a Covid-19, di cui 185 ricoverati e 8 in terapia intensiva, mentre 800 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 865, i guariti salgono a 6.886 e il totale ...

La produzione della serie teen spagnola è ferma dopo la scoperta di un positivo al Covid-19: Netflix monitora la situazione. Come si temeva, purtroppo la pandemia ha condizionato inevitabilmente anche ...

