Coronavirus: oltre 19 mln casi nel mondo (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA, 7 AGO - I casi di Coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni. E' quanto indica un conteggio della Afp. Attualmente i contagi confermati nel mondo sono almeno 19.000. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Scuola, #Azzolina firma l'ordinanza per l'aumento dell'organico: oltre 50mila posti in più fra docenti e personale… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio… - Agenzia_Ansa : #Scuola, la ministra #Azzolina firma l'ordinanza per l'aumento dell'organico: oltre 50mila posti in più fra docenti… - LaCnews24 : Coronavirus, in Veneto positivi oltre 200 migranti. Contagiati anche 11 operatori #calabrianotizie #newscalabria - CorriereQ : Coronavirus: India, oltre 2 mln di casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus: oltre 19 mln casi nel mondo ANSA Nuova Europa Coronavirus, Cts: «Misure diverse per le Regioni». Ma Conte decise di chiudere tutto

Il 7 marzo il Comitato tecnico scientifico propose di chiudere solo un pezzo d’Italia, quello con più casi positivi, ma il lockdown deciso dal governo, quattro giorni dopo, ha paralizzato tutta l’Ital ...

Focolaio a Mantova, oltre cento positivi: "Mantenere alta la guardia, rischiamo il collasso"

Focolaio a Mantova, tamponi su migliaia di persone: "Il virus continua a girare tra di noi" Oltre cento lavoratori positivi al coronavirus in un'azienda agricola di Rodigo, in provincia di Mantova, me ...

Il 7 marzo il Comitato tecnico scientifico propose di chiudere solo un pezzo d’Italia, quello con più casi positivi, ma il lockdown deciso dal governo, quattro giorni dopo, ha paralizzato tutta l’Ital ...Focolaio a Mantova, tamponi su migliaia di persone: "Il virus continua a girare tra di noi" Oltre cento lavoratori positivi al coronavirus in un'azienda agricola di Rodigo, in provincia di Mantova, me ...