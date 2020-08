Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del bollettino del 7 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Il bollettino con i dati della Regione sulla situazione del Coronavirus oggi nel Lazio: oggi 20 casi e zero decessi La Regione Lazio specifica che tra i 2o nuovi casi di positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sette sono casi di importazione: quattro casi da Ecuador, due casi da Croazia, un caso da Albania. Nella Asl Roma 1 ci sono sei nuovi casi nelle ultime 24 ore: un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Santo Spirito e quattro casi riferiti a un cluster familiare di nazionalità dell’Ecuador, è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 3 casi: un uomo di rientro dalla Croazia, avviata l’indagine epidemiologica, e un caso con un link ad un caso già noto e ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : ??PROTESTA DELLA LEGA OGGI IN SENATO Atti secretati dal governo sul Coronavirus, che cosa c'è da nascondere? Il Par… - virginiaraggi : Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolasti… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in #Messico ha superato quota 50mila: è quanto emerge dai conteggi… - a_r_i_something : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘OGGI 20 CASI DI QUESTI SETTE CASI SONO DI IMPORTAZIONE: QUATTRO CASI DA ECUADOR, DUE CASI DA CROAZ… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19italia -