Coronavirus, oggi in Italia 552 nuovi casi positivi: non erano così tanti dal 28 maggio. Tutti i DATI Regione per Regione (Di venerdì 7 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 319 guariti e 552 nuovi casi su 59.196 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,93% dei test processati: è la percentuale più alta da oltre un mese. Inoltre il numero di nuovi casi giornalieri non era così alto dal 28 maggio. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre le solite settentrionali: Veneto (183), Lombardia (69), Emilia Romagna (54) e Piemonte (37), per un totale del 62% dei casi complessivi in queste sole 4 Regioni padane. Al Sud, spiccano anche oggi i nuovi ... Leggi su meteoweb.eu

