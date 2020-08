Coronavirus – Oggi 552 casi in Italia, impennata di contagi: BOLLETTINO aggiornato [TEMPI] (Di venerdì 7 agosto 2020) Stando ai dati pubblicato dalla Protezione Civile, la situazione Coronavirus in Italia sembra essere in peggioramento. Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 319 guariti e 552 nuovi casi (il dato più alto dal 28 maggio) su 59.196 tamponi: è risultato positivo lo 0,93% dei test processati, la percentuale più alta da oltre un mese. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono: Veneto (183), Lombardia (69), Emilia Romagna (54) e Piemonte (37). Al Sud, spiccano anche Oggi i nuovi casi legati agli immigrati: ben 27 in Sicilia e 21 in Basilicata. Anche il dato del Veneto è fortemente condizionato dagli immigrati contagiati nell’ex Caserma Serena di ... Leggi su sportfair

