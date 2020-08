Coronavirus, nell’Isola 10 nuovi casi: 45 persone in quarantena a Carloforte (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, nell’Isola 10 nuovi casi. Nell’Isola i contagi da Coronavirus sono in aumento. Ieri si sono registrati dieci nuovi casi, con un incremento anche delle persone in isolamento, che sono attualmente 53 (cinque invece i ricoverati in ospedale). Si tratta soprattutto di casi d’importazione, ovvero di contagi di sardi che rientrano da un viaggio (o di loro contatti), di turisti e migranti. Ieri il bollettino dell’unità di crisi regionale ha riferito di altri nove positivi, mentre un caso a Sant’Antioco (un residente rientrato), comunicato dal sindaco, non è stato ancora inserito nel report ufficiale. Dei nove positivi di ieri, cinque sono a Cagliari, e quattro di questi, una coppia di ... Leggi su limemagazine.eu

