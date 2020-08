Coronavirus nel mondo: oltre 2000 morti negli Usa, in Europa risalgono i contagi (Di venerdì 7 agosto 2020) Mentre cerchiamo di vivere una estate di apparente normalità, in Europa e nel mondo, la situazione non sembra migliorare. I casi di Coronavirus sono in constante aumento e non solo negli Usa, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 2000 decessi, ma anche in Europa, molto vicini a noi; in Spagna questa settimana si sono toccati picchi di oltre 5000 nuovi contagi giornalieri, 1000 in Francia e in Germania. Ieri in Italia oltre 400 i nuovi casi. Non ci saranno situazioni emergenziali, la il trend non doveva andare verso una nuova impennata. La situazione nel mondo e i numeri con gli ultimi aggiornamenti al 7 agosto 2020. I casi di Coronavirus a livello mondiale ... Leggi su ultimenotizieflash

