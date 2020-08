Coronavirus nel mondo, la Spagna supera il Regno Unito per contagi. Negli Stati Uniti oltre 160mila morti (Di venerdì 7 agosto 2020) L’epidemia di Coronavirus, a livello globale, non accenna a placarsi. Anzi, in molti Paesi il virus si fa sempre più minaccioso, e i contagiati aumentano a dismisura: è stata infatti superata la quota dei 19 milioni in tutto il mondo, con 713mila morti. I Paesi più colpiti restano gli Stati Uniti e il Brasile con rispettivamente 4.882.433 e 2.912.212 contagi e 160.091 e 98.493 decessi, ma preoccupa la crescita significativa di casi in zone come l’Africa, l’India o il Messico, che ha superato la soglia dei 50mila morti. Spagna prima in Europa per contagi – Tra i Paesi europei attualmente più colpiti dal ... Leggi su tpi

