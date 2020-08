Coronavirus nel mondo. Il Messico diventa il terzo paese al mondo per numero di morti (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando oltre 700mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 7 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Il Messico supera la soglia dei 50mila morti, 3° paese dopo Usa e Brasile – Il Messico ha superato la soglia dei 50mila morti per Covid-19, un record ben al di sopra delle previsioni del governo del ... Leggi su tpi

repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - Agenzia_Ansa : I casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione: lo riportano i medi… - fanpage : Pare che nel locale ci fossero almeno un migliaio di persone. È scattato l’allarme per il tracciamento dei contatti… - FFabrizios : RT @ChiodiDonatella: SUL #LOCKDOWN #CONTE HA FATTO DI TESTA SUA #Covid, il #lockdown nazionale invenzione di #Conte: nel #dossier del #Ct… - MichelottiMarco : RT @VittorioSgarbi: Hanno chiuso l’intero Paese (distruggendo l’economia e mandando sul lastrico migliaia di imprenditori) quando sarebbe b… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, 19 milioni di casi, un milione in Africa. E Facebook estende lavoro da casa fino a luglio 2021 la Repubblica La Germania: tamponi obbligatori per chi rientra

Germania viene superata la soglia di guardia dei mille nuovi contagi di Coronavirus in un giorno: non accadeva dai primi di maggio. L’inquietudine ricomincia a serpeggiare nel paese finora più ...

Coronavirus nel mondo. Il Messico diventa il terzo paese al mondo per numero di morti

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando oltre ...

Germania viene superata la soglia di guardia dei mille nuovi contagi di Coronavirus in un giorno: non accadeva dai primi di maggio. L’inquietudine ricomincia a serpeggiare nel paese finora più ...Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito ad oggi più di 18 milioni di persone nel mondo, provocando oltre ...