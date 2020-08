Coronavirus nel Lazio, 995 le persone guarite: ecco la situazione comune per comune aggiornata al 7 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall’Etiopia. Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue prima di andare in ferie, è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico. Queste le parole dell’assessore alla sanità D’Amato. La situazione nella Asl Roma 6 Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore (nessun Sindaco ha comunicato nulla in merito). Il numero complessivo dei guariti è stabile a 995, il numero delle persone attualmente positive è salito a 62 (+4), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile ... Leggi su ilcorrieredellacitta

