Coronavirus nel Lazio, 20 nuovi casi, 7 sono di importazione. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di venerdì 7 agosto 2020) sono 20 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 7 sono casi di importazione: 4 contagi dall’Ecuador, due dalla Croazia e uno dall’Albania. Leggi anche: Spallanzani, ‘Cercasi volontari per la sperimentazione del vaccino contro il Covid-19’: Ecco tutti i requisiti Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 6 nuovi casi. Tra questi un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Santo Spirito e quattro contagi riferiti ad un cluster familiare di nazionalità dell’Ecuador. Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : I casi di contagio da coronavirus registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione: lo riportano i medi… - fanpage : Pare che nel locale ci fossero almeno un migliaio di persone. È scattato l’allarme per il tracciamento dei contatti… - RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - rep_palermo : Coronavirus, nuovo caso nel Ragusano. I sindaci di Scicli e Modica: 'Falò vietati a Ferragosto' [di GIORGIO RUTA] [… - ABarbastella : RT @SardiniaPost: Ci sono altri tre nuovi casi di coronavirus in Sardegna. La conferma arriva dall’ultimo bollettino dell’Unità di crisi re… -