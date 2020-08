Coronavirus Napoli, nuovi casi di positività: si allarga focolaio (Di venerdì 7 agosto 2020) A Ottaviano, in provincia di Napoli, vengono registrati altri casi di Coronavirus. Si allarga il focolaio della cittadina campana: altre tre positività dello stesso focolaio di qualche giorno fa. Mentre nel mondo si superano i 19 milioni di casi, accertati, di persone positive al Coronavirus, in provincia di Napoli si allarga un focolaio già registrato pochi giorni fa. A Ottaviano, cittadina poco distante dal capoluogo campano, sono stati trovate altre tre persone positive al Covid, portando il totale a sedici. A comunicarlo è il sindaco del centro, che afferma come i nuovi casi siano collegati a quelli già registrati qualche giorno fa. Si ... Leggi su bloglive

