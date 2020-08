Coronavirus, morto in Zambia Paolo Marandola: era il medico che curò Mandela, stava studiando il virus in Africa (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Covid-19 ha ucciso anche Paolo Marandola, medico di Pavia, morto in Zambia, proprio dove stava studiando il Coronavirus e portando avanti un progetto in collaborazione con l’ospedale Sacco di Milano. Marandola, 82 anni, si è ammalato in pochi giorni e sabato si è spento in ospedale, a Lusaka. Era stato il medico personale di Idi Amin Dada, l’ex dittatore dell’Uganda, e aveva curato Nelson Mandela. Definiva l’Africa “casa mia” e nella sua vita aveva deciso di occuparsi degli ultimi, dei profughi, dei malati di Hiv ed Ebola. Il giorno prima di partire da Malpensa l’8 luglio, Marandola era ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : #Covid_19 Aumentano i casi in Lombardia - Anaclet53896600 : @Erika__P @GenoveffaReloa1 Senti cosa, fare autopsie su un corpo che ha un virus altamente contagioso come il COVID… - pagella_marco : RT @SuicidioEuropeo: Quest'estate ogni anziano morto per le ondate di caldo sarà morto di coronavirus. - IvoAyrton : RT @SebastianTano90: Finalmente qualcuno si è reso conto che considerare morto covid solo per il tampone positivo era una cazzata https://t… - biif : RT @SebastianTano90: Finalmente qualcuno si è reso conto che considerare morto covid solo per il tampone positivo era una cazzata https://t… -