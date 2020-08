Coronavirus: ‘misure precauzionali minime fino al 7 settembre’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Con il nuovo Dpcm ci sarà “la proroga fino al 7 settembre delle misure precauzionali minime che sono attualmente in vigore”. Lo ha spiegato in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Ci sarà ancora l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico-ha aggiunto- il distanziamento rimane di un metro, il divieto di assembramento rimane. E ovviamente la raccomandazione di lavarsi e disinfettarsi le mani costantemente”. L'articolo Coronavirus: ‘misure precauzionali minime fino al 7 settembre’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - Agenzia_Ansa : #Decretoagosto, via libera del Cdm 'salvo intese tecniche': misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi da… - Twiperbole : Sono partiti in questi giorni e proseguiranno per tutto agosto i lavori in 27 ?? #scuole primarie e secondarie di pr… - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'Dpcm con misure proporzionate, no nuove restrizioni'... - TV7Benevento : Coronavirus: 'misure precauzionali minime fino al 7 settembre'... -