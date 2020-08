Coronavirus | Mediobanca | industria e servizi Ftse Mib bruciano 42 mld capitalizzazione2

Coronavirus: Mediobanca, industria e servizi Ftse Mib bruciano 42 mld capitalizzazione(2) (Di venerdì 7 agosto 2020) (Adnkronos) – A fine giugno le società industriali e di servizi dell’indice Ftse Mib valgono in Borsa 335 miliardi di euro e rappresentano il 76% della capitalizzazione totale, escluse banche e assicurazioni. A livello settoriale solo i gruppi dell’energia e le utility hanno ottenuto un incremento del valore in Borsa (+2,5%), mentre il settore petrolifero registra la contrazione maggiore (-38,9%). In calo anche la manifattura (-10,8%) e i servizi (-18,5%).Più resistenti alla crisi, con miglioramenti della performance in Borsa a doppia cifra nel semestre, spiccano Diasorin (+45,9%), Recordati (+17,9%) e Stm (+10,4%), seguite da Enel (+8,4%), Inwit (+8,2%), Ferrari (+7,2%) e Terna (+2,7%). Tutti gli altri titoli del Ftse Mib hanno chiuso il semestre con una flessione ... Leggi su calcioweb.eu

Roma, 7 ago. (askanews) - Rispetto al primo semestre del 2019, le società industriali e di servizi del Ftse Mib hanno perso complessivamente ricavi per oltre 50 mld (-25,3%). Tra i settori, energetich ...

