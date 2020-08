Coronavirus, l’Oms: “Aumentano i casi nelle fasce più giovani della popolazione” (Di venerdì 7 agosto 2020) La pandemia di Coronavirus sta iniziando a interessare fasce più giovani della popolazione. E’ l’allerta lanciato dall’Oms che ha pubblicato i nuovi dati sulla pandemia che mostrano che attualmente la maggior parte dei casi si concentra tra i 25 e i 64 anni ma c’è un trend per la popolazione più giovane in crescita decisa. Dal 24 febbraio la proporzione di contagi tra bambini molto piccoli e neonati è aumentata di sette volte, ha sottolineato l’Oms. La percentuale di infezioni tra adolescenti e giovani adulti è cresciuta di sei volte. “Questa tendenza può essere spiegata da, ma non soltanto, i seguenti fattori: individuazione precoce e test si concentravano inizialmente sui casi con ... Leggi su meteoweb.eu

