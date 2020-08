Coronavirus, l’infettivologo Bassetti sui casi in aumento in Italia: «Niente allarmismo: i nuovi positivi non sono malati» (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)I nuovi contagi in Italia tornano a superare i 400, in crescita anche l’indice Rt. I dati che arrivano dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute non sembrano incoraggianti, ma secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, non dobbiamo cedere all’allarmismo. Bassetti, che ha sempre fatto discutere per le sue posizioni definite da alcuni anche “troppo ottimiste” e per la sua partecipazione al convegno “negazionista” al Senato, afferma all’AdnKronos che «la positività al tampone non vuol dire che abbiamo un malato». Dunque «402 nuovi positivi non significa ... Leggi su open.online

Gengiskan73 : CORONAVIRUS: l'INFETTIVOLOGO BASSETTI smonta lo STATO di EMERGENZA e SNOBBA il COVID, ecco perché… - infoitsalute : CORONAVIRUS: l'INFETTIVOLOGO BASSETTI smonta lo STATO di EMERGENZA e SNOBBA il COVID, ecco perché - Oxanna2003 : 'Navi quarantena per i migranti? Sarà un disastro'. L'infettivologo stronca Lamorgese - mirellaladini : RT @ilgiornale: L'infettivologo Matteo Bassetti avverte: 'In autunno avremo più casi di Coronavirus, ma non si può pensare a una seconda on… - Unpodiqya : Non finiranno mai mai di fare cazzate ma possiamo andare avanti così 'Navi quarantena per i migranti? Sarà un disas… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo Cts, 5 verbali Covid desecretati: "Chiudete l'Italia a zone", ma Conte decise il lockdown totale Corriere della Sera