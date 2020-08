Coronavirus, le prime dosi del vaccino italiano: al via la sperimentazione (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti lo annuncia subito con un post su Facebook: “Ecco! Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione sull’uomo.” Ne dà notizia l’Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani insieme al via della ricerca di volontari per l’inizio dei primi test sull’uomo del prossimo 24 agosto. Coronavirus, vaccino italiano: sperimentazione al via Il vaccino è prodotto dalla ReiThera di Castel Romano e al suo sviluppo hanno collaborato l’INMI e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, finanziati per un investimento complessivo di 8 milioni di euro del Ministero ... Leggi su quifinanza

