Coronavirus, le decisioni del governo: “Fino al 7 settembre sarà necessario seguire regole minime” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto agosto, con misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi da Coronavirus. L’ok del Consiglio è arrivato “salvo intese tecniche”. “Abbiamo anche concordato le nuove misure del Dpcm che sarà in vigore dal 15 agosto fino al 7 settembre”, ha precisa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa in cordso a palazzo Chigi. “Nel nuovo Dpcm ci sarà la proroga sino al 7 settembre delle misure precauzionali minime”, ha precisato il premier. Restano dunque in vigore “l’obbligo di mascherine, distanziamento, igiene della mani, divieto di assembramenti. Non vogliamo nuove restrizioni, ma abbiamo previsto ripresa di crociere e altre manifestazioni come quelle ... Leggi su meteoweb.eu

