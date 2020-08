Coronavirus, l’Aifa autorizza la sperimentazione sull’uomo del vaccino ‘GRAd-CoV2’. Si inizia il 24 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, parte la sperimentazione sull’uomo del vaccino tutto italiano. ROMA – Coronavirus, è tutto pronto per la sperimentazione sull’uomo del vaccino tutto italiano. Come precisato dal Corriere della Sera, l’Agenzia del Farmaco ha dato il proprio via libera alla fase 1 per verificare la risposta immunitaria contro il Coronavirus negli uomini. La data decisa è il 24 agosto. Si tratta di un primo passo che vedrà il coinvolgimento di una squadra di 90 persone tra uomini, donne adulti e bambini per valutare gli effetti del farmaco. Nelle prossime settimane potranno arrivare i primi risultati di questa sperimentazione che potrebbe consentire all’Italia di tornare alla ... Leggi su newsmondo

