Coronavirus: la Sicilia è più a rischio della Lombardia, ecco perché (Di venerdì 7 agosto 2020) La Sicilia potenzialmente è più a rischio contagi rispetto al resto d’Italia. L’indice Rt è già il più alto e preoccupa un positivo trovato in discoteca. In una settimana il balzo in avanti dei nuovi positivi in Italia, è allarmante: si è passati dai 159 di lunedì 3 agosto ai 401 di ieri, giovedì 6 agosto, anche se restano più o meno stabili i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e quelli ospedalizzati con sintomi. La crescita della curva epidemiologica si vede soprattutto con i dati del monitoraggio settimanale effettuato dall’Istituto superiore di Sanità, secondo i quali l’indice Rt, il numero medio di persone che ciascun malato può contagiare e quindi la capacità di trasmissione ... Leggi su chenews

