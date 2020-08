Coronavirus: la Norvegia sconsiglia i viaggi all'estero (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 07 AGO - La Norvegia ha consigliato ai suoi cittadini di evitare tutti i viaggi all'estero, anche in Paesi con pochi casi di Covid-19, nell'ambito di una serie di misure volte a ... Leggi su corrieredellosport

magaolimpia : RT @nonleggerlo: Le vittime in Nord Europa. #Svezia (in giallo, no lockdown e “mitigazione dolce”), Danimarca, Finlandia, Norvegia. Impress… - iconanews : Coronavirus: la Norvegia sconsiglia i viaggi all'estero - Andrez1si : RT @fforzano: @AlRobecchi @Ryoga007 Dissento. La Svezia ha 571 morti da coronavirus per milione di abitanti. La Norvegia 51 e la Danimarca… - fforzano : @AlRobecchi @Ryoga007 Dissento. La Svezia ha 571 morti da coronavirus per milione di abitanti. La Norvegia 51 e la… - Atrebor78 : #Coronavirus -Ansia, grande tristezza, stress: gli USA ne soffrono di più, seguiti a ruota da Canada e UK. La Norv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Norvegia Coronavirus: la Norvegia sconsiglia i viaggi all'estero Tiscali.it Coronavirus: la Norvegia sconsiglia i viaggi all'estero

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - La Norvegia ha consigliato ai suoi cittadini di evitare tutti i viaggi all'estero, anche in Paesi con pochi casi di Covid-19, nell'ambito di una serie di misure volte a preveni ...

Nel mondo più di 19 milioni di casi di coronavirus, allarme contagi tra i giovani

AGI - Il numero dei casi di coronavirus ha superato quota 19 milioni nel mondo, tra record di contagi e un ritorno dell'epidemia che non risparmia nessun angolo del Pianeta e che vede anche l'Africa s ...

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - La Norvegia ha consigliato ai suoi cittadini di evitare tutti i viaggi all'estero, anche in Paesi con pochi casi di Covid-19, nell'ambito di una serie di misure volte a preveni ...AGI - Il numero dei casi di coronavirus ha superato quota 19 milioni nel mondo, tra record di contagi e un ritorno dell'epidemia che non risparmia nessun angolo del Pianeta e che vede anche l'Africa s ...