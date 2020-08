Coronavirus Italia, dati in salita: 552 nuovi casi (183 in Veneto, 15 in Campania) (Di venerdì 7 agosto 2020) I contagi crescono di nuovo, in Italia, e di parecchio. I nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono 552 (ieri erano 402, numero comunque già sostenuto rispetto ai giorni precedenti). Ad incidere parecchio sul totale sono i contagi nel Veneto, che oggi ammontano a 183. Si registrano anche altri 3 morti. Il totale dei decessi per Covid sale così a 35.190 morti. Il totale degli attualmente positivi è di 12.924, di cui 42 in terapia intensiva. In Campania, per fortuna, i dati continuano ad essere sotto controllo, anche se leggermente più alti rispetto agli ultimi giorni. I nuovi contagi nella nostra regione sono 15. I tamponi effettuati sono 2025. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - CalNews : Roma :: Coronavirus in Italia, s’impennano i contagi: 552 nuovi casi in 24 ore. - LuisaPistini : RT @Teresat14547770: Coronavirus e lockdown, Salvini sui verbali del Cts: 'Conte ha sequestrato mezza Italia'. Bonaccini (Pd): 'Facile parl… -