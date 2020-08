Coronavirus Italia, cresce il numero dei nuovi positivi. Mai così alto da maggio (Di venerdì 7 agosto 2020) Crescono i contagi da Coronavirus in Italia. Come si legge nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute sono 552 i nuovi casi da ieri, il numero più alto registrato da maggio, 249.756, invece, da inizio emergenza. Giovedì 6 agosto i nuovi positivi erano 401. Nelle ultime 24 ore sono 3 i morti, 35.190 in totale. Purtroppo nessuna regione del Paese è a zero contagi. Situazione Lombardia – Sono 69 i nuovi casi di Coronavirus, registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 5 ‘debolmente positivi’ e uno emerso a seguito di test sierologici. È quanto riportano i dati odierni diffusi dalla Regione. Da ieri, 6 agosto, non si è verificato ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - Grigiopel : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Coronavirus, in aumento il numero di nuovi casi in #Italia: +552 nelle ultime 24 ore (ieri +402). Le vittime 3 (ieri 6… -