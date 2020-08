Coronavirus: India, oltre 40mila morti (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA, 7 AGO - Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in India ha superato la soglia dei 40.000: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo i dati dell'università ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità… - Tg3web : In Asia cresce il contagio da coronavirus ovunque. In India solo i malati ricchi possono permettersi cliniche speci… - CorriereQ : Coronavirus: India, oltre 2 mln di casi - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità. Nell… - giove_luna : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità. Nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Coronavirus: India, oltre 40mila morti Agenzia ANSA Coronavirus, salgono a oltre 19 milioni i casi nel mondo

I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni, inclusi 712.315 decessi. Oltre quattro contagi su dieci si registrano negli Stati Uniti e in Brasile, i Paesi più colp ...

Dalla caduta del Covid allo sprint, così la Cina è diventata la regina di Borsa

L’Asia è stato l’epicentro del coronavirus, ma anche la prima area a reagire al diffondersi della pandemia. Già alcuni listini borsistici hanno un bilancio positivo rispetto a inizio anno.?Shanghai in ...

I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni, inclusi 712.315 decessi. Oltre quattro contagi su dieci si registrano negli Stati Uniti e in Brasile, i Paesi più colp ...L’Asia è stato l’epicentro del coronavirus, ma anche la prima area a reagire al diffondersi della pandemia. Già alcuni listini borsistici hanno un bilancio positivo rispetto a inizio anno.?Shanghai in ...