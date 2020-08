Coronavirus: India, oltre 2 mln di casi (Di venerdì 7 agosto 2020) NEW DELHI, 7 AGO - Il bilancio dei casi di Coronavirus in India ha superato la soglia dei due milioni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Oltre il 60% dei casi di coronavirus nel mondo si registra oggi nelle persone di età compresa tra 25 e 64 anni: lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo quanto riporta la ...

Coronavirus, in India superati i 2 milioni di casi

Roma, 7 ago. (askanews) - L'India conta oggi oltre due milioni di casi di Covid-19, con un milione di contagi registrati in soli 21 giorni. Stando ai dati diffusi dalle autorità sanitarie, nelle ultim ...

