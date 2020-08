Coronavirus, in Veneto forte aumento di nuovi positivi (+183). Zaia: «È chiaro che il virus arriva da fuori» (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto) Si registra un forte aumento di nuovi casi di Coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore, sono 183 i nuovi positivi rilevati che portano il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia a 20.535. Aumentano di molto i soggetti posti in isolamento, che in questo momento sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri, anche se tra questi ultimi si registra una diminuzione dei positivi (68, -36). Stabile a 9 il numero di ricoverati nelle terapie intensive, mentre 111 sono i pazienti nei reparti non critici. Zaia: «Le vacanze sono un elemento di rischio» «È chiaro che il ... Leggi su open.online

