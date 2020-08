Coronavirus: in USA 2mila decessi in 24 ore. Germania indietro di tre mesi. In Italia Rt sopra 1 in 12 regioni (Di venerdì 7 agosto 2020) I contagi da Covid-19 nel mondo salgono a quota 19.101.222 secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University per 715.013 persone che a livello globale sono decedute a seguito di complicanze relative al Coronavirus.Negli Stati Uniti, che restano il paese più colpito, solo nelle ultime 24 ore ci sono stati 2.000 decessi di persone positive (dato record, ai massimi da aprile) e 58.000 nuovi casi di contagio. I morti totali dall’esplosione dell’epidemia nel Paese sono oltre 160.000 su 4.881.974 casi fin qui accertati di Sars-CoV-2. Trump e le bugie sul Coronavirus: Facebook cancella un post, Twitter gli blocca l'account Trump aveva affermato che i bambini sono "quasi immuni". Germania, Covid torna sui livelli di maggioIn Europa, si ... Leggi su blogo

