Coronavirus in Toscana: zero decessi, oggi 7 agosto. Ma 13 nuovi contagi. Vacanze con mascherina (Di venerdì 7 agosto 2020) Ricordate le mascherine: sono ancora obbligatorie. Portatele anche in vacanza. Il pericolo non è passato. Nessun decesso, anche oggi 7 agosto, per Coronavirus in Toscana. Ma continuano a preoccupare i nuovi contagi. Che restano in doppia cifra: 13. Capaci di far salire a 10.560 i casi di positività da inizio pandemia Leggi su firenzepost

