Coronavirus in Lombardia oggi: i dati del bollettino del 6 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) L’andamento del Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della Regione: oggi 69 nuovi positivi e nessun decesso. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

petergomezblog : Coronavirus, i dati – Nuovi casi raddoppiati rispetto a ieri: sono 384, 138 solo in Lombardia - fattoquotidiano : 384 nuovi casi: raddoppiati in 24 ore. Solo in Lombardia sono 138 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il Cts propose zona rossa ad Alzano e Nembro il 3 marzo #Coronavirusitalia - SavioFicorella : RT @LegaSalvini: IL CTS PROPOSE LA #ZONAROSSA AD ALZANO E NEMBRO IL 3 MARZO, PERCHÉ IL GOVERNO NON CHIUSE? - LombardiaEu : RT @LorLiga: @assurdistan @LucaroniS @diPaperopoli vedendo altrove,potrebbe esser corretto che @GiulioGallera abbia usato termine #carotagg… -