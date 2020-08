Coronavirus in Italia, nuovi casi in tutte le regioni (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA - I contagi da Coronavirus in Italia salgono ancora: nelle ultime 24 ore sono stati 552, rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756, mentre sono diminuiti i decessi con 3 morti, totale 35. Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - marco__ermini : ?? #Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e 3 morti. #Veneto, 161 infetti, un numero elevato, p… - zazoomblog : Coronavirus in Italia nuovi casi in tutte le regioni - #Coronavirus #Italia #nuovi #tutte -