Coronavirus, in Italia casi in aumento ma la maggior parte sono asintomatici. In Sicilia… (Di venerdì 7 agosto 2020) casi di positività al Coronavirus ancora in aumento in Italia.Il tasso di contagio nazionale è attualmente intorno ad 1, ma supera l'unità in ben dodici regioni. sono scoppiati infatti sul territorio diversi focolai, in parte innescati da casi importati e dall'arrivo di migranti sulle coste Italiane. In generale, l'età media delle persone risultate positive al tampone si è ridotta e i casi regitrati sono in gran parte asintomatici o con sintomi lievi.Nella giornata di venerdì 7 agosto, secondo il consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sono ben 552, a fronte di un incremento dei tamponi di ... Leggi su mediagol

