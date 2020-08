Coronavirus in GB, quarantena anche per chi arriva dal Belgio e da altri paesi. Ecco la lista (Di venerdì 7 agosto 2020) Lotta al Coronavirus nel Regno Unito. anche Belgio, Andorra e Bahamas, dopo Spagna e Lussemburgo, sono nelle lista delle nazioni sorvegliate speciali da parte della Gran Bretegna: chi parte da quei ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di r… - LegaSalvini : Palermo, immigrato positivo al coronavirus e in quarantena fugge dall'hotel: rischio-contagio - Agenzia_Ansa : Migrante positivo al #Covid19 evade per alcune ore dalla quarantena a #Palermo #ANSA - IlConte50919IT : RT @FBigliardo: ??#coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in #quarantena una trentina di ragazz… - ildottorino81 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, 18enni padovane festeggiano la Maturità in Croazia e tornano positive: in quarantena una trentina di raga… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quarantena Coronavirus, diretta: Virus, in Turchia 54mila in lockdown, quarantena in Gb per chi arriva dal Belgio Il Messaggero Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 552 contagi e 3 morti nelle ultime 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 7 agosto. Salgono i contagi: ieri si sono registrati 552 nuovi casi, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, inv ...

Coronavirus, bollettino: 552 nuovi casi. Ancora un nuovo balzo dei contagi

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 552. Ieri il bollettino pubblicato dal ministero della Salute evidenziava un altro notevo ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 7 agosto. Salgono i contagi: ieri si sono registrati 552 nuovi casi, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, inv ...Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 552. Ieri il bollettino pubblicato dal ministero della Salute evidenziava un altro notevo ...