Coronavirus, in Campania 15 nuovi positivi su 2.025 tamponi, 28 guariti e nessun decesso (Di venerdì 7 agosto 2020) Quindici nuovi positivi, su 2.025 tamponi, sono stati registrati oggi in Campania unitamente a zero decessi e 28 guariti. È quanto riporta il Bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione Campania. Stando ai dati odierni, aggiornati alle 23:59 di ieri, il totale dei positivi sale a 5.050 mentre quello dei tamponi a 345.975. Il numero dei deceduti resta fermo a 438, quello dei guariti raggiunge quota 4.240. L'articolo Coronavirus, in Campania 15 nuovi positivi su 2.025 tamponi, 28 guariti e nessun decesso proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

SkyTG24 : Coronavirus Campania, inchiesta su ospedali Covid: raffica di esposti - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, in #Campania 15 positivi e 28 guariti nelle ultime 24 ore - leone52641 : RT @magicaGrmente22: Coronavirus, aumentano in casi in Italia (552): 15 in Campania -