Coronavirus, impennata dei contagiati ma calano le vittime. L’indice Rt ha superato quota 1 in undici regioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Continua a salire il numero dei nuovi contagiati. Nelle ultime 24 ore, infatti 552 persone (402 ieri), hanno contratto il Coronavirus, portando il totale a 249.756 dall'inizio della pandemia. Sono 12.924, invece, gli attualmente positivi in Italia ma per fortuna scende il numero delle vittime: tre nelle ultime 24 ore, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Erano state 6 ieri. Degli attuali positivi, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, 12.103 si trovano in isolamento domiciliare, 779 sono ricoverati con sintomi e 42 sono in terapia intensiva. I dimessi e guariti da inizio epidemia sono 201.642.Già da alcuni giorni i dati registrano un trend in crescita di casi e l'indice di contagio di Rt ha superato quota 1 in undici ... Leggi su ilfogliettone

fattoquotidiano : Coronavirus – I dati, impennata di nuovi casi: 386 in un giorno (un terzo in Veneto) ma 5mila tamponi in più rispet… - zazoomblog : Coronavirus il bollettino del 7 agosto: in Sicilia 27 nuovi contagi. Impennata in Italia (+552) - #Coronavirus… - CinqueNews : ++ Coronavirus, in Italia impennata di contagi: 552 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore ++ - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Impennata di casi totali di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal mini… - VGiannetto : RT @RobertoGueli: Coronavirus, l'impennata non si ferma: altre 27 persone contagiate in Sicilia -